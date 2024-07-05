«ВсеИнструменты.ру» на IPO была оценена в 100 млрд рублей

Компания «ВсеИнструменты.ру» («ВИ.ру») провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже по цене 200 рублей за одну бумагу, что соответствует капитализации эмитента в 100 млрд рублей, следует из сообщения компании.
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