Штраф за квас и казус Ефремова. Как трезвых водителей признают пьяными

Напугает ли любителей сесть за руль в пьяном виде усиление ответственности? Как отличить – был ли человек действительно пьян или просто выпил кефир? И как добиться, чтобы все отвечали за ДТП по закону? Эти и другие вопросы в студии "Первого русского" ведущая Елена Афонина обсудила с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцеэром и координатором движения "Синие ведёрки" Петром Шкуматовым.