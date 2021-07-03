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Штраф за квас и казус Ефремова. Как трезвых водителей признают пьяными

Штраф за квас и казус Ефремова. Как трезвых водителей признают пьяными

Напугает ли любителей сесть за руль в пьяном виде усиление ответственности? Как отличить – был ли человек действительно пьян или просто выпил кефир? И как добиться, чтобы все отвечали за ДТП по закону? Эти и другие вопросы в студии "Первого русского" ведущая Елена Афонина обсудила с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцеэром и координатором движения "Синие ведёрки" Петром Шкуматовым.

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