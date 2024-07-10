В Кирове общественники вместе с автоинспекторами разъясняют детям важность соблюдения Правил дорожного движения

В рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» представители Общественного совета при УМВД России по Кировской области проводят мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности юных жителей региона.
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