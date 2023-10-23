PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Уварова
    Мне 78 ,почти 40лет отдала образованию,воспитала своих детей достойными гражданами Родины,четверо внуков и трое правн...«С сегодняшнего д...
  • Виктор Магилинский
    Лучше бы пожилым пенсионерам зубы бесплатно вставили. 70% пенсионеров без зубов ходит.Указ подписан. Но...
  • Zoia Goldshtab
    Пока это только на бумаге и показуха в блатные центрах.....Указ подписан. Но...

Полумиллионные штрафы грозят злостным нарушителям режима тишины в России

Полумиллионные штрафы грозят злостным нарушителям режима тишины в России

В России за превышение шума будут штрафовать до 500 тыс. руб., сообщает PRIMPRESS. Во всех регионах России, согласно тексту обновленного и доработанного законопроекта, планируют установить единое время запрета на шум с 23:00 до 07:00.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх