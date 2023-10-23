Полумиллионные штрафы грозят злостным нарушителям режима тишины в России

В России за превышение шума будут штрафовать до 500 тыс. руб., сообщает PRIMPRESS. Во всех регионах России, согласно тексту обновленного и доработанного законопроекта, планируют установить единое время запрета на шум с 23:00 до 07:00.
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