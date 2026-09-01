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За рулем

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Сверлить или менять: что скрывает «дешевый» ремонт катализатора

Сверлить или менять: что скрывает «дешевый» ремонт катализатора

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда катализатор забивается. Мотор теряет мощность, и становится ясно: без ремонта не обойтись.

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