Причины, по которым многие люди несчастны в отношениях

Каждый человек вступая в отношения надеется, что они сделают его жизнь лучше. В противном случае зачем вообще всё это начинать? Однако на практике выясняется, что наши потребности в союзе мужчины и женщины настолько разнообразны, что соответствовать ожиданиям друг друга просто не получается.
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