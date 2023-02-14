Причины, по которым многие люди несчастны в отношениях

Каждый человек вступая в отношения надеется, что они сделают его жизнь лучше. В противном случае зачем вообще всё это начинать? Однако на практике выясняется, что наши потребности в союзе мужчины и женщины настолько разнообразны, что соответствовать ожиданиям друг друга просто не получается.