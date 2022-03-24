Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Уссурийске

В среду, 23 марта, из окна дома по улице Плеханова в Уссурийск выпал ребенок. Мальчик 2020 года рождения получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.
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