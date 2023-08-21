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Роман Адамов о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Хорошо отношусь к юмору, но это безобразие, ниже пояса. Если позовут – откажусь, не приемлю такое»

Роман Адамов о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Хорошо отношусь к юмору, но это безобразие, ниже пояса. Если позовут – откажусь, не приемлю такое»

– Дружба Слуцкого и Дзюбы сейчас транслируется на весь интернет. У вас же со Слуцким в свое время были такие же близкие отношения.

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