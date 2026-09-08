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ИА Реалист

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 Рубио начинает турне по Латинской Америке для укрепления влияния США

 Рубио начинает турне по Латинской Америке для укрепления влияния США

БОГОТА (ИА Реалист). 8 сентября госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Колумбию, открыв трёхдневное турне по Латинской Америке, которое также охватит Эквадор и Перу.

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