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Пятый канал

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Враг, сбивающий с ног: как избавиться от варикоза без операции

Враг, сбивающий с ног: как избавиться от варикоза без операции

Прошли времена, когда варикоз считался болезнью женщин старшего возраста с лишним весом. В последнее время недуг значительно помолодел, а лечить его нередко приходят не только дамы, но даже мужчины молодого возраста и спортивного телосложения.

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