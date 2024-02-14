Враг, сбивающий с ног: как избавиться от варикоза без операции

Прошли времена, когда варикоз считался болезнью женщин старшего возраста с лишним весом. В последнее время недуг значительно помолодел, а лечить его нередко приходят не только дамы, но даже мужчины молодого возраста и спортивного телосложения.
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