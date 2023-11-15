СМИ задали неудобный вопрос представителю Белого дома США об Украине и "Северным потокам"

Однако Администрация президента Соединённых Штатов уклонилась от ответа на вопрос.Новостной телеграм-канал "Раньше всех" сообщает, что представители американской прессы задали вопрос представителю Белого дома на пресс-конференции о реакции США в случае, если Украина действительно окажется виновником подрыва газопроводов "Северный поток".