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Военные Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника СБУ под Киевом

Военные Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника СБУ под Киевом

Во время проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области Украины поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину.

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