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Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину

Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину

Голосование за отставку генерального прокурора Украины Руслана Кравченко состоится 15 сентября, при этом сам чиновник ночью экстренно выехал за границу на служебном автомобиле .

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