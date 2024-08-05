ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в терроризме в Запорожской области. Их приводит ТАСС. На ролике, снятом оперативником, видно, как молодой мужчина в черных джинсах и олимпийке проходит мимо микроавтобуса, после чего его захватывают и валят на пол автомобиля двое сотрудников в форме.