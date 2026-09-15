Зерно вместо АИ-95? Топливный кризис вскрыл новую проблему - эксперты раскрыли все карты

Проблема с поставками топлива актуальна для регионов России. На фоне бензинового кризиса вновь пошли разговоры о создании биотоплива.
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