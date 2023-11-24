Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко протестировал низкопольный трамвай 71-911ЕМ «Львенок» в Перми

Вице-премьер - руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе рабочего визита в Пермь совершил поездку в низкопольном трамвае 71-911ЕМ «Львенок» производства «ПК Транспортные системы» вместе с губернатором региона Дмитрием Махониным.
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