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Ведущий баскетболист Украины задержан при попытке сбежать от мобилизации

Ведущий баскетболист Украины задержан при попытке сбежать от мобилизации

Украинский баскетболист Заплотинский был пойман на границе с Румынией и отправлен на фронт.Украинский баскетболист Вадим Заплотинский задержан на границе с Румынией при попытке покинуть страну на фоне ужесточения мобилизации, сообщают украинские СМИ со ссылкой на ведущего баскетболиста Украины Максима Сергеева.

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