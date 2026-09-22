МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. ВСУ бросили на передний край обороны Золотого Колодезя ДНР мобилизованных граждан Украины, в то время как хорошо обученные и экипированные боевики "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ) отсиживались в относительно безопасных зонах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым