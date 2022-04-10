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Капитан «Ордабасы» Шамши: «Эта победа над чемпионами адресована нашим болельщикам»

Капитан «Ордабасы» Самат Шамши прокомментировал победу над «Тоболом» в 5-м туре КПЛ. – Важная победа для нас, которая, я думаю, придаст нам уверенности в будущем.

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