Капитан «Ордабасы» Шамши: «Эта победа над чемпионами адресована нашим болельщикам»

Капитан «Ордабасы» Самат Шамши прокомментировал победу над «Тоболом» в 5-м туре КПЛ. – Важная победа для нас, которая, я думаю, придаст нам уверенности в будущем.
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