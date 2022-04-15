Жители Семи ветров попросили председателя Думы Уссурийска остановить строительство дамбы

Жители Семи ветров попросили председателя Думы Уссурийска остановить строительство дамбы

Инициативная группа жителей микрорайона "Семь ветров" обратилась к председателю Думы Уссурийского городского округа Александру Черныш с просьбой остановить строительство дамбы.

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