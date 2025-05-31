Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +23°, дождь• Севастополь: +20°, облачно• Ялта: +20°, облачно• Алушта: +21°, дождь• Евпатория: +22°, облачно• Саки: +22°, облачно• Бахчисарай: +22°, дождь• Джанкой: +25°, дождь• Судак: +20°, дождь• Феодосия: +20°, облачно•.
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