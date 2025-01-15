Сенатор Денисов: Вьетнам достоин стать партнером БРИКС

Россия положительно оценивает стремление Вьетнама стать партнером по диалогу БРИКС, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в эфире телеканала «Вместе-РФ».
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