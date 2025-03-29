Исламские террористы пошли во все тяжкие: Они используют оружие, напечатанное на 3D-принтере

Исламские боевики начали использовать 3D-принтеры для создания оружия и патронов. Недавно на своём форуме они выложили инструкцию для печати полуавтоматической винтовки и патронов к ней.
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