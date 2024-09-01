Грузовой самолет, принадлежащий российской компании Авиакон Цитотранс, снова приземлился в Тегеране.
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ ИРАНА - РОССИЯ..
Комментарии
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Eduard
США много на себя берут,они не суд,а мир им нп рабы,где они правилабудут выдумывать.Все санкцлии незаконны.Более того арестовать всё руководство мигрантско-тупоголовое арестовать руководство.Эти люди живут на украденой территории!
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19 час.
Игорь Буйвид
На Ил 76 установлен турбореактивный а не винтовой.
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14 час.
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