«Попрощались с жизнью»: Светлаков рассказал о том, как спасался из «Крокуса»

Российский комик и шоумен Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Вместе с другими посетителями ему удалось выбраться из концертного зала, куда нападавшие проникли через амфитеатра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии