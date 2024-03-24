Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Попрощались с жизнью»: Светлаков рассказал о том, как спасался из «Крокуса»

«Попрощались с жизнью»: Светлаков рассказал о том, как спасался из «Крокуса»

Российский комик и шоумен Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Вместе с другими посетителями ему удалось выбраться из концертного зала, куда нападавшие проникли через амфитеатра.

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ЛС
Лидия Санникова
Хватит пиарить...
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