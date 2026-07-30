Царьград Коллаж Царьграда "Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар, сопротивляясь внедрению оргнабора.
"Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
"Собеседник "Первого русского" выразил надежду на то, что новый состав Государственной думы вернётся к этому вопросу и прекратит практику "безадресного въезда социальных иждивенцев". Новый, который наверняка по доброй традиции будет на 90% старый, это все скорее всего похерит под нажимом бизнеса и лоббистов.
Ответить
1 м.
Татьяна Пономарева
Да потому что в ЕР одна пятая колонна сидит.
Ответить
1 м.
Андрей Андрей
По ответственности госчиновников от ... и до самых низших РФ отстает от США лет на 50-70. По уровню жизни и охраны прав и свобод бОльшей части населения так же.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии