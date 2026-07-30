ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 707 подписчиков

"Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар

"Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар

Царьград Коллаж Царьграда "Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар, сопротивляясь внедрению оргнабора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
&quot;Собеседник &quot;Первого русского&quot; выразил надежду на то, что новый состав Государственной думы вернётся к этому вопросу и прекратит практику &quot;безадресного въезда социальных иждивенцев&quot;. Новый, который наверняка по доброй традиции будет на 90% старый, это все скорее всего похерит под нажимом бизнеса и лоббистов.
Ответить
1 м.
Татьяна Пономарева
Да потому что в ЕР одна пятая колонна сидит.
Ответить
1 м.
Андрей Андрей
По ответственности госчиновников от ... и до самых низших РФ отстает от США лет на 50-70. По уровню жизни и охраны прав и свобод бОльшей части населения так же.
Ответить
1 м.