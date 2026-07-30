"Вакханалию" с мигрантами в России продлят ещё на год? Лоббисты наносят ответный удар

Андрей Павлов "Собеседник "Первого русского" выразил надежду на то, что новый состав Государственной думы вернётся к этому вопросу и прекратит практику "безадресного въезда социальных иждивенцев". Новый, который наверняка по доброй традиции будет на 90% старый, это все скорее всего похерит под нажимом бизнеса и лоббистов.

Татьяна Пономарева Да потому что в ЕР одна пятая колонна сидит.