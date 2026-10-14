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Спорт Уик-Энд

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Сутормин: В «Факел» я Дзюбу не звал. Думаю, он не захочет быть тренером - видимо, решит это зимой

Сутормин: В «Факел» я Дзюбу не звал. Думаю, он не захочет быть тренером - видимо, решит это зимой

- Тебя удивило, что Дзюба так и не нашел себе клуб? - вопрос полузащитнику «Факела» Алексею Сутормину.

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