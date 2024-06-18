Один из инициаторов Майдана уволился из агентства восстановления Украины

Кабинет министров Украины принял решение об отставке Мустафы Найема с поста руководителя государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры страны, сообщает украинское издание «Страна».
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