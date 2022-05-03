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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Рецепт хлеба на сковороде от работницы хлебозавода

Каким бы богатым ни был наш рацион, но без хлеба на столе никак не обойтись. Однако что же делать, если в хлебнице остались одни крошки, а в магазин идти за очередной булкой совсем не хочется? В таком случае можно испечь хлеб самостоятельно.

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