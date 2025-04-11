В Казани состоится экологический субботник в Горкинско-Ометьевском лесу

В Казани 12 апреля состоится экологический субботник в Горкинско-Ометьевском лесу. Его организуют Минэкологии Татарстана и молодежное движение «Будет Чисто» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
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