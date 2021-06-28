Медвежий угол

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Владимир Соловьёв напал на комика — награда за голову Идрака 50 тысяч

Владимир Соловьёв напал на комика — награда за голову Идрака 50 тысяч

Владимир Рудольфович Соловьёв свернул не туда. Растоптал человека — да еще и повесил на ярлык «Враг русского народа».

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Nana Абраменко
мало врезали Идраку Мирзализаде, хамить русским не стоит, путь валит в Белоруссию, чьим гражданином является и там хохмит над белорусами.
Татьяна Семченко
А может, пора шутникам включать мозги и элементарную порядочность, выбирая темы для шуток и стиль? Уже оборжали и обгадили всё. Смеются над материнским горем, над смертью людей, над подвигами в Великую Отечественную, над погибшими в горячих точках. Смеются сморчки, никогда не работавшие, в армии не служившие, кроме стёба ничем не отметившиеся. И их оправдывают: шутят как умеют.
Ваша Светлость
Что за имечко - Пиздрак, вот его папа тот точно комик!:)) А вообще с таким фамилиём его место в пригороде Баку, пусть туда едет "юморить"!
willi fischer
таких вот идраков в 24 часа депортировать из страны
veronika_54 Дубровская
Шарли абдо тоже шутили, дошутились до массового расстрела своих сотрудников шутноков
Александр Кокарев
Мало урода отоварили.

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