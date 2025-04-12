Елену Корикову обвиняли в алкоголизме и затворничестве. От кого скрывается «Бедная Настя»?

Сейчас артистка гораздо реже появляется в соцсетях и давно не афиширует частную жизнь. Некоторые поклонники подозревают, что у Елены Кориковой не все гладко, но большинство полагает, что звезда просто не хочет лишний раз привлекать к себе внимание.
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