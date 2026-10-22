В 2026 году в стране выявили свыше 7 тыс. киберпреступлений, причем более половины из них совершены с использованием социальной инженерии, когда злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и других учреждений, сообщила начальник отдела Генеральной прокуратуры Татьяна Верпечинскис.