В Пентагоне обеспокоены истощением запасов боеприпасов из-за Украины и Израиля

По информации телеканала CNN, Пентагон все больше выражает беспокойство относительно возможности растягивания своих убывающих запасов боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух отдельных конфликтах.
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