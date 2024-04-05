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Кучеров — первый россиянин в истории НХЛ с 90 передачами за сезон

Кучеров — первый россиянин в истории НХЛ с 90 передачами за сезон

Никита Кучеров достиг отметки в 90 голевых передач в сезоне. В ночь на 5 апреля а Монреале прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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