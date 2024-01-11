Алла Пугачева пострадала от шампанского: «Союзом голоса»

Покойный наставник телешоу “Голос” Александр Градский был выдающимся музыкантом. Его близкий друг, писатель Евгений Додолев, планировал выпустить книгу к 75-летнему юбилею композитора в 2024 году, однако певец скончался.
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