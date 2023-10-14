В МИД предупредили США о заблуждении относительно России

Вашингтон и его союзники заблуждаются, полагая, что они могут давить на Россию без ущерба для себя. Об этом заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
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