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Тысячи свирепых солдат и миллионы смертоносных снарядов: какую помощь "получила" Россия из Северной Кореи для СВО

Тысячи свирепых солдат и миллионы смертоносных снарядов: какую помощь "получила" Россия из Северной Кореи для СВО

БлокнотРУ Издание Reuters пытается убедить читателей, что КНДР произвела для РФ половину всех боеприпасов, использованных на СВО, – вот только доказательства сомнительные.

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