Дмитрий Бабич: Ситуация с Трампом - типичная американская история

Спишут ли американские власти действия Райана Рута на его неадекватность или политические цели покушения замять уже не удастся? Почему события на Украине вызывают у некоторых американцев столь агрессивную реакцию? И насколько обоснованы предсказания политологов о том, что Соединённые Штаты сползают в гражданскую войну? В программе "События.