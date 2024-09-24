Легитимность победителя

И

Искандер

Россия ДОЛЖНА победить. Но СССР с ЕГО тылом, идеологией и народом, на ней воспитанным МОГ противостоять внешней угрозе. А Россия сегодня, с чудовищной КОРРУПЦИЕЙ при импотенции правоохранительной системы, огромной компрадорско-воровской прослойкой, ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ миграционной политикой и ОТСУТСТВИЕМ ИДЕОЛОГИИ - плоть от плоти - часть того Запада, с которым воюет. Вроде правой руки (ноги, печени, дальше -по выбору), сражающейся с остальным организмом. И как тут побеждать...