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Легитимность победителя

Легитимность победителя

Уже лет двадцать мы всё чаще слышим: «Каддафи утратил легитимность», «Асад делегитимировал себя», «США не признают легитимность иранского режима», «США не признают выборы Путина», «США не признают выборы в Думу и СФ России», «Российское руководство сомневается в легитимности Зеленского», «на Украине не осталось легитимных органов власти», «выборы в США фальсифицированы, они не отражают волю народа, они нелегитимны» и т.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно, Ищенко получает вдохновение на изречение таких, пустых, но!- многословных опусов под воздействием никому неизвестной музы, или , в ход идут &quot;вещества&quot; просроченного гауляйтера несуществующей руины?
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И
Искандер
Россия ДОЛЖНА победить. Но СССР с ЕГО тылом, идеологией и народом, на ней воспитанным МОГ противостоять внешней угрозе. А Россия сегодня, с чудовищной КОРРУПЦИЕЙ при импотенции правоохранительной системы, огромной компрадорско-воровской прослойкой, ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ миграционной политикой и ОТСУТСТВИЕМ ИДЕОЛОГИИ - плоть от плоти - часть того Запада, с которым воюет. Вроде правой руки (ноги, печени, дальше -по выбору), сражающейся с остальным организмом. И как тут побеждать...
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