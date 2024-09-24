Уже лет двадцать мы всё чаще слышим: «Каддафи утратил легитимность», «Асад делегитимировал себя», «США не признают легитимность иранского режима», «США не признают выборы Путина», «США не признают выборы в Думу и СФ России», «Российское руководство сомневается в легитимности Зеленского», «на Украине не осталось легитимных органов власти», «выборы в США фальсифицированы, они не отражают волю народа, они нелегитимны» и т.
Легитимность победителя
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Интересно, Ищенко получает вдохновение на изречение таких, пустых, но!- многословных опусов под воздействием никому неизвестной музы, или , в ход идут "вещества" просроченного гауляйтера несуществующей руины?
Ответить
11 час.
И
Искандер
Россия ДОЛЖНА победить. Но СССР с ЕГО тылом, идеологией и народом, на ней воспитанным МОГ противостоять внешней угрозе. А Россия сегодня, с чудовищной КОРРУПЦИЕЙ при импотенции правоохранительной системы, огромной компрадорско-воровской прослойкой, ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ миграционной политикой и ОТСУТСТВИЕМ ИДЕОЛОГИИ - плоть от плоти - часть того Запада, с которым воюет. Вроде правой руки (ноги, печени, дальше -по выбору), сражающейся с остальным организмом. И как тут побеждать...
Ответить
10 час.
Владислав Владислав
Нам насрать на США, поскольку нас - РАТЬ!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии