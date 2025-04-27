Эксперт дала россиянам советы по перезапуску карьеры после увольнения в 40 лет

Увольнение после 40 лет может стать сильным ударом по кошельку и самооценке, однако карьера на этом не заканчивается, потому что сотрудники такого возраста зачастую являются опытными и более востребованными среди работодателей.
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