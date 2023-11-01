Обыски ФСБ в челябинском МУП вылились в уголовные дела в других регионах

Обыски, проведенные сотрудниками УФСБ по Челябинской области в МУП «Служба организации движения» («СОД»), после которых был задержан главный инженер предприятия Сергей Белов, вылились в возбуждение уголовных дел сразу в нескольких регионах РФ.