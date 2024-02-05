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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Трамп высказался о «чудовищном» законопроекте о помощи Украине

Трамп высказался о «чудовищном» законопроекте о помощи Украине

ВАШИНГТОН, 5 февраля, ФедералПресс. Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный сенатом США для помощи Украине и охраны американской границы, заявил«Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот чудовищный законопроект», – отметил экс-глава Белого дома в соцсети Truth Social.

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