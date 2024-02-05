Трамп высказался о «чудовищном» законопроекте о помощи Украине

ВАШИНГТОН, 5 февраля, ФедералПресс. Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный сенатом США для помощи Украине и охраны американской границы, заявил«Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот чудовищный законопроект», – отметил экс-глава Белого дома в соцсети Truth Social.