Volkswagen и АвтоВАЗ могут позавидовать: за не полный год завод BYD в Сиане выпустил миллион машин

BYD является одним из самых успешных автопроизводителей современности: если европейские и американские бренды терпят кризис, снижают объемы производства и увольняют работников, то BYD бешеными темпами наращивает производство и занимает все большую рыночную долю (Ford уже позади).
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