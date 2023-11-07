Алтайские бизнесмены рассказали, должен ли обедать эффективный работник и как долго

Кто-то считает, что на перекус хватит и пяти минут, а кто-то уверен, что в течение всего рабочего дня может быть несколько обедов Руководители бизнеса оценили пользу обеденных перерывов, утверждая, что это повышает эффективность сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии