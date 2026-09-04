Выдачи рыночной ипотеки в России в 2026 году превысят 2,4 трлн рублей

Выдачи рыночной ипотеки в России в 2026 году вырастут в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом и составят около 2,4 трлн рублей.
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