Диана фон Фюрстенберг: о жизни, любви и стиле «самой продаваемой женщины мира»

Имя Дианы фон Фюрстенберг знакомо даже тем людям, которые не имеют никакого отношения к моде. Все потому что эта женщина заработала всемирную известность не только благодаря созданным ею нарядам, но и из-за своей удивительной жизни.
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