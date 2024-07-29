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Вечерний Новосибирск

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Продолжается регистрация на XI Международный форум технологического развития «Технопром-2024»

Продолжается регистрация на XI Международный форум технологического развития «Технопром-2024»

Традиционно масштабное мероприятие пройдет в формате Российской научно-технологической недели и объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей со всех регионов России.

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