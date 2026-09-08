Газпром временно отключит газ в Кургане 9 и 10 сентября

В Кургане 9 и 10 сентября временно прекратят подачу газа из-за работ на газораспределительных сетях. Отключение затронет частные дома в поселке Чистое Поле и несколько предприятий, включая ООО «ПСК „Квадрат“» и кемпинг на федеральной трассе «Иртыш».
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