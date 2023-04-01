Рогов: слова Гросси о боеприпасах с обедненным ураном свидетельствуют о предвзятости

prt scr youtube.com | Медиапортал ХРАНИТЕЛЬ Заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси касательно отсутствия радиологической опасности от использования снарядов с обедненным ураном выступают признанием в некомпетентности или в ангажированности.
prt scr youtube.com | Медиапортал ХРАНИТЕЛЬ Заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси касательно отсутствия радиологической опасности от использования снарядов с обедненным ураном выступают признанием в некомпетентности или в ангажированности.
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