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Рогов: слова Гросси о боеприпасах с обедненным ураном свидетельствуют о предвзятости

Рогов: слова Гросси о боеприпасах с обедненным ураном свидетельствуют о предвзятости

prt scr youtube.com | Медиапортал ХРАНИТЕЛЬ Заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси касательно отсутствия радиологической опасности от использования снарядов с обедненным ураном выступают признанием в некомпетентности или в ангажированности.

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